La rovinosa caduta di Iva Zanicchi nel dietro le quinte di Belve | Porca p*****a ma io cado sempre! Ecco come ha reagito Fagnani – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo imprevisto questa sera nel dietro le quinte di Belve, il programma condotto da  Francesca Fagnani  su Rai Due. Protagonista, suo malgrado, Iva Zanicchi, ospite, tra gli altri, di questa seconda puntata, che scendendo dal palco è rovinosamente caduta a terra. Nel video, Fagnani accompagna l’artista verso l’uscita di scena con un sorridente: «Grazie, grazie, l’accompagno». Un attimo dopo, Zanicchi, probabilmente non accorgendosi del gradino, perde l’equilibrio — complice un tacco traditore — e cade a terra. Immediato l’intervento dello staff e della stessa Fagnani, che si china per aiutarla. 🔗 Leggi su Open.online

