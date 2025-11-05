La rivolta contro Nick Fuentes
C’è un’intervista che merita di essere guardata e ascoltata tutta, nonostante la lunghezza di 2 ore, 18 minuti e 46 secondi. Ed è quella che Tucker Carlson, ex volto di punta della Fox prima di essere cacciato, ha fatto con il suprematista bianco Nick Fuentes, uno convinto che Adolf Hitler fosse un tipo in gamba (e non solo lui). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
