La rivolta contro Nick Fuentes

Quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’intervista che merita di essere guardata e ascoltata tutta, nonostante la lunghezza di 2 ore, 18 minuti e 46 secondi. Ed è quella che Tucker Carlson, ex volto di punta della Fox prima di essere cacciato, ha fatto con il suprematista bianco Nick Fuentes, uno convinto che Adolf Hitler fosse un tipo in gamba (e non solo lui). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la rivolta contro nick fuentes

© Quotidiano.net - La rivolta contro Nick Fuentes

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rivolta Contro Nick Fuentes