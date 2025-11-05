"Un blocco della pesca a strascico per due mesi consecutivi è economicamente e socialmente insostenibile per le marinerie toscane, che rischiano il collasso senza sostegni immediati". A dirlo è Andrea Bartoli, vicepresidente di Fedagripesca Toscana, commentando il nuovo stop obbligatorio alle attività deciso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in applicazione del Regolamento comunitario. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre al 30 novembre, arriva dopo un mese di fermo biologico e riguarda oltre cento imbarcazioni (poco meno della metà circa a Viareggio) e centinaia di lavoratori lungo la costa toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivolta al fermo pesca: "Uno stop insostenibile. Servono ristori alla filiera"