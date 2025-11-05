La Rimadesio a testa alta Basket Serie B rimonta Omegna ma alla fine deve arrendersi
S’interrompe a quota tre la striscia positiva della Rimadesio battuta in casa dalla Paffoni Omegna. Troppo Misters (29 punti col 60% da 2 e il 71% da 3) e troppo Balanzoni (14 punti con 5 rimbalzi e 4 stoppate) per i giovani bluarancio che non sfigurano e sono in grado di rimettere in piedi una partita che sembrava già “andata“ sul finire del secondo quarto coi piemontesi avanti 29-44. La reazione della squadra di Quilici mette paura alla Paffoni. Il primo strattone lo molla Elli (foto) che segna 10 punti (22 totali per lui) e assottiglia a quattro lunghezze il margine (47-51), Munari e Tarallo preparano il terreno al sorpasso firmato da Spinelli sul 55-54 del 27’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
