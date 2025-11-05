La riforma non distrugge la magistratura avvicina l' Italia ai paesi democratici Parla Ortensio Zecchino
“Partiamo da una considerazione generale: secondo me è una buona r. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Travaglio distrugge la riforma della giustizia di Meloni e Nordio. Ecco il video - facebook.com Vai su Facebook
Travaglio distrugge la riforma della giustizia di Meloni e Nordio. Ecco il video - X Vai su X
Separazione delle carriere, così le garanzie costituzionali saranno ancora più forti - riconduce entrambe le professioni all’interno del corpo magistratuale rendendo costituzionalmente esplicito ciò che sino a oggi non è ... Scrive ilriformista.it
Riforma giustizia, il sondaggio: 7 italiani su 10 temono le mani della politica sulla magistratura - Non è solo questione di destra o sinistra, la partita sembra ancora tutta da giocare: grazie al peso che avranno gli "indecisi" di oggi sul referendum per la giustizia della prossima primavera. Riporta repubblica.it
Riforma della giustizia, il Csm si sdoppia e i componenti sono estratti a sorte - La riforma della giustizia mira a rivoluzionare le norme della Costituzione che regolano il Consiglio superiore della magistratura per istituire due organi di autogoverno: il Consiglio superiore della ... Secondo ilsole24ore.com