La resa dei conti nel Pd | Ricci vuole la segreteria Ad Ascoli è mezza rivolta
GROTTAMMARE (Ascoli) Tutto era iniziato con Luciano Agostini, ras del Pd ascolano, che incoronava Matteo Ricci: "Bisogna aprire una fase nuova nel partito regionale e tu, Matteo, sei l’unico che può guidarla". È finita con lo stesso Ricci che alzava i toni, rispondendo a una giovane militante che aveva criticato la sua scelta di restare a Bruxelles: "Non mettete in mezzo il mio stipendio – ha detto –, mi hanno candidato per fare il presidente della Regione e non il capogruppo d’opposizione. Peraltro, devo rendere conto ai 105mila elettori che l’anno scorso mi hanno voluto in Europa". È andata più o meno così l’assemblea provinciale del Pd di Ascoli, che si è riunita lunedì sera a Grottammare: una partenza con il tappeto rosso steso sotto i piedi di Ricci, il quale però all’improvviso si è ritrovato dai peana alle critiche, fino a che si è alzato e se n’è andato prima della fine perché – ha detto – lo aspettavano due ore d’auto per tornare nella sua Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
