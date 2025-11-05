La replica di Putin ai test nucleari annunciati da Trump

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito «una questione seria» le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla possibile ripresa dei test nucleari, come riportato da Ria Novosti. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale, Putin ha incaricato governo e servizi segreti di «raccogliere informazioni» su eventuali esperimenti condotti dagli Stati Uniti e di «presentare proposte concordate sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari» qualora Washington dovesse effettivamente riprenderli. Il capo del Cremlino ha ribadito che la Russia «ha sempre rispettato rigorosamente e continua a rispettare gli impegni del Trattato sulla proibizione completa degli esperimenti nucleari» ma che, in caso di test americani o di altri Paesi firmatari, Mosca sarà costretta a «adottare misure adeguate di risposta».

