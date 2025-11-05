Con l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, la città si prepara ad accogliere una figura politica inedita per il suo spessore culturale e la sua storia familiare. La sua vittoria rappresenta non solo un cambio generazionale, ma anche il culmine di un percorso che attraversa tre continenti e unisce discipline diverse: l’accademia e il cinema, la riflessione teorica e il racconto umano. Le sue radici affondano in un terreno straordinariamente fertile: da un lato, il padre Mahmood Mamdani, tra i più autorevoli studiosi contemporanei di colonialismo e politica africana; dall’altro, la madre Mira Nair, regista di fama mondiale e pioniera di un cinema capace di raccontare la diaspora, l’identità e la modernità indiana con una sensibilità universale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La regista e il prof della Columbia, chi sono i genitori di Zohran Mamdani