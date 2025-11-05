La rassegna Ladies Vibes Talento femminile a Monza
Due giovani cantautrici, una più legata a sonorità nu-soul, jazz e r&b e una che guarda alla lezione del rock, del punk e del pop. Due artiste con cui accendere un faro sulle nuove proposte di musica originale che discendono dal talento femminile. È il doppio concerto che animerà domani sera il The Bank di Monza e che farà scoprire realtà emergenti nel panorama della musica indipendente. Dalle 21 tornerà sul palco di viale Lombardia un nuovo appuntamento della rassegna “Ladies Vibes“, iniziativa curata dalla label monzese La Foresta Urbana, l’etichetta creata da Pietro Foresti, noto produttore di fama internazionale con radici in Brianza, e da Luca Urbani, produttore, cantautore e musicista, già membro dei Soerba e dei Fluon insieme a Andy dei Bluvertigo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Dopo il successo della prima edizione, anche quest'anno Milano ospiterà la rassegna "Women in Music", ideata da Billboard Italia: verranno premiate le artiste che stanno rivoluzionando il mondo delle note e della cultura. - facebook.com Vai su Facebook
La rassegna Ladies Vibes. Talento femminile a Monza - Voce a due realtà emergenti nel panorama della musica indipendente. Da ilgiorno.it
Rock, country e pop. Ladies Vibes a Monza - Questa sera al The Bank di Monza si terrà la rassegna "Ladies Vibes", curata dal produttore Pietro Foresti. Segnala ilgiorno.it
Rock, country e pop. Ladies Vibes a Monza - Un’occasione per scoprire cantanti, cantautrici e band emergenti, che propongono la loro musica originale, in modo diretto e vibrante. Lo riporta msn.com