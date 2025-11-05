la rassegna ladies vibes talento femminile a monza

Due giovani cantautrici, una più legata a sonorità nu-soul, jazz e r&b e una che guarda alla lezione del rock, del punk e del pop. Due artiste con cui accendere un faro sulle nuove proposte di musica originale che discendono dal talento femminile. È il doppio concerto che animerà domani sera il The Bank di Monza e che farà scoprire realtà emergenti nel panorama della musica indipendente. Dalle 21 tornerà sul palco di viale Lombardia un nuovo appuntamento della rassegna “Ladies Vibes“, iniziativa curata dalla label monzese La Foresta Urbana, l’etichetta creata da Pietro Foresti, noto produttore di fama internazionale con radici in Brianza, e da Luca Urbani, produttore, cantautore e musicista, già membro dei Soerba e dei Fluon insieme a Andy dei Bluvertigo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

