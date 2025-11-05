La ragazza del mare | tutto quello che c’è da sapere sul film

La ragazza del mare: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La ragazza del mare (Young Woman and the Sea), film del 2024 diretto da Joachim Rønning e scritto da Jeff Nathanson, basato sull'omonimo libro del 2009 di Glenn Stout. Prodotto da Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films, il film si incentra su Gertrude "Trudy" Ederle, una nuotatrice agonista americana che divenne la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. New York, 1914: mentre la giovane Trudy Ederle patisce a causa del morbillo, nel porto cittadino un traghetto affonda dopo aver preso fuoco.

