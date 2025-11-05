La quarta stagione di The Witcher subisce un calo di audience di quasi il 50% su Netflix

La quarta stagione di The Witcher è arrivata nel 2025, ma non con i risultati che Netflix si aspettava. Da quando Henry Cavill ha lasciato The Witcher, molti si sono chiesti come la sua assenza avrebbe influenzato la serie fantasy nella sua quarta stagione. In un rapporto ufficiale di Tudum, sono finalmente arrivati i dati relativi alla quarta stagione di The Witcher, che è tornata su Netflix il 30 ottobre 2025. L’ultima stagione si è classificata al secondo posto nella classifica di Netflix, con 7,4 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

