Dopo due decenni di lavori e un investimento stimato di 1,2 miliardi di dollari, il Grand Egyptian Museum ha aperto ufficialmente le porte al pubblico martedì 4 novembre 2025, pochi giorni dopo la cerimonia inaugurale di sabato 1 novembre. Considerato il più grande museo archeologico al mondo dedicato a una singola civiltà, la struttura si trova a soli 2 chilometri dalle piramidi di Giza e a 8 chilometri dalla capitale Cairo. Il complesso si estende su una superficie totale di quasi 500.000 metri quadrati e ospiterà oltre 100.000 manufatti antichi provenienti dalle 30 dinastie dell’antico Egitto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La quarta piramide di Giza esiste e contiene 100.000 reperti: è il Grand Egyptian Museum, appena aperto al pubblico