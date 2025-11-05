La quarta piramide di Giza esiste e contiene 100.000 reperti | è il Grand Egyptian Museum appena aperto al pubblico
Dopo due decenni di lavori e un investimento stimato di 1,2 miliardi di dollari, il Grand Egyptian Museum ha aperto ufficialmente le porte al pubblico martedì 4 novembre 2025, pochi giorni dopo la cerimonia inaugurale di sabato 1 novembre. Considerato il più grande museo archeologico al mondo dedicato a una singola civiltà, la struttura si trova a soli 2 chilometri dalle piramidi di Giza e a 8 chilometri dalla capitale Cairo. Il complesso si estende su una superficie totale di quasi 500.000 metri quadrati e ospiterà oltre 100.000 manufatti antichi provenienti dalle 30 dinastie dell’antico Egitto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
