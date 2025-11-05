Un corso contro discriminazioni e violenza verso le donne in ospedale tutto e solo al maschile. Un contraddizione, per i sindacalisti; una provocazione, per chi lo ha organizzato; un errore, per le Donne democratiche. È in programma il 21 novembre nell’aula magna dell’ ospedale di Lecco un convegno sulla prevenzione, il contrasto e il sostegno a favore delle donne vittime di violenza, oltre che sui centri di rieducazione per uomini autori di violenza. L’ha organizzato Luciarosa Olivadoti, responsabile dello Sviluppo professionale e ricerca dell’Asst di Lecco, nonché del Cug, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La provocazione divide. Alt alla discriminazione. Tutti uomini i relatori