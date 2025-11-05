La provincia di Brindisi si arricchisce di otto nuovi alberi monumentali | 235 in tutta la Puglia
BRINDISI - Pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste l’Elenco aggiornato degli Alberi Monumentali d’Italia, che con l’inserimento di 211 nuovi esemplari porta a 4.944 il numero complessivo degli alberi tutelati sull’intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
