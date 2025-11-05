La protezione civile comunale di Penne ha a disposizione un nuovo mezzo Aib

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo mezzo Aib a disposizione della protezione civile di Penne. L'assessore comunale Antonio Baldacchini e il volontario del gruppo comunale Mirko Altigondo si sono recati a Ortona per il ritiro di un nuovo mezzo operativo destinato al Comune di Penne. Il veicolo, moderno ed equipaggiato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

