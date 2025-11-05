La protesta della polizia stradale | Turni di lavoro massacranti
Carichi di lavoro “insostenibili” con turni “massacranti” e risorse “insufficienti”. Sono le condizioni che gli agenti della polizia stradale denunciano, annunciando una protesta con presidio sotto la prefettura di BolognaToccherà anche piazza Roosevelt la mobilitazione che giovedì vedrà scendere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
