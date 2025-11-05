La protesta del presidente Bogliolo | Pronto a riconsegnare chiavi del Municipio Levante

Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, si dice pronto a riconsegnare le chiavi del municipio, in polemica con l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune Massimo Ferrante.“Sono stati depotenziati i municipi - attacca Bogliolo sui social - con la negazione della possibilità di lavorare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

