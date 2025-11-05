La Promessa anticipazioni 6 novembre Don Alonso in crisi | Cruz manipola Martina per salvare la tenuta

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso, sopraffatto dai debiti, accetta il piano di Cruz. La marchesa inganna Martina e la spinge a dire sì alla vendita. La Promessa torna in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta gli intrecci, i segreti e le passioni che animano il palazzo dei marchesi di Luján. Ecco in anteprima le anticipazioni della prossima puntata: Manuel e Catalina si oppongono alla vendita, ma Cruz interviene e manipola Martina per ottenere ciò che vuole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

