La Promessa anticipazioni 6 novembre Don Alonso in crisi | Cruz manipola Martina per salvare la tenuta

Movieplayer.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Don Alonso, sopraffatto dai debiti, accetta il piano di Cruz. La marchesa inganna Martina e la spinge a dire sì alla vendita. La Promessa torna in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta gli intrecci, i segreti e le passioni che animano il palazzo dei marchesi di Luján. Ecco in anteprima le anticipazioni della prossima puntata: Manuel e Catalina si oppongono alla vendita, ma Cruz interviene e manipola Martina per ottenere ciò che vuole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 6 novembre don alonso in crisi cruz manipola martina per salvare la tenuta

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 6 novembre, Don Alonso in crisi: Cruz manipola Martina per salvare la tenuta

Scopri altri approfondimenti

promessa anticipazioni 6 novembreLa Promessa Anticipazioni 6 novembre 2025: Cruz e Don Alonso costretti a ingannare Martina! Ecco come - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 6 novembre 2025? msn.com scrive

promessa anticipazioni 6 novembreLa Promessa, anticipazioni giovedì 6 novembre 2025: Ricardo ci ripensa - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno giovedì 6 novembre 2025, il ... Come scrive msn.com

promessa anticipazioni 6 novembreLa Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2025: Curro e Jana cercano di far ritornare Ramona a Lujan - Le trame degli episodi de La Promessa in onda, su Rete 4, da lunedì 3 a domenica 9 novembre 2025. Come scrive davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 6 Novembre