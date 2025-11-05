la prodezza di lopez mi emoziono ancora quando guardo il video di quel mio gol al bari

Il match Spezia-Bari riporta alla mente un gol straordinario firmato dall’ex aquilotto Walter Lopez (38 presenze e due gol con la maglia bianca), il 30 settembre 2017, in Serie B, che valse la vittoria delle Aquile sui pugliesi. "Il gol più bello della mia carriera, realizzato sotto la curva Ferrovia – dice l’ex difensore uruguaiano, ora nella veste di intermediario, nonché di collaboratore del club Al Ain negli Emirati Arabi – Una sensazione bellissima, momenti indimenticabili. Ogni tanto, qualche amico spezzino mi rimanda il video del gol e ancora mi emoziono". Lopez, le dico Spezia e cosa le viene in mente? "Una città spettacolare e il ricordo della squadra nella quale militai composta da giocatori fortissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

