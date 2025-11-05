La Procura di Milano ha aperto un'indagine per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro

5 nov 2025

La Procura di Milano ha aperto un'indagine per turbativa d'asta relativa alla compravendita dello stadio San Siro. Proprio oggi si è svolto il rogito: la proprietà è passata dal Comune di Milano alle squadre Milan e Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

