La prima volta al ‘Gabinetto’ | il Viesseux apre ai bambini con dei laboratori dedicati
Firenze, 5 novembre 2025 – Al Gabinetto Viesseux apre una nuova rassegna dedicata ai bambini: “La prima volta al gabinetto”. L’inaugurazione è prevista per sabato 8 novembre 2025 su due turni, alle 10.30 e alle 12, con la lettura animata e il laboratorio creativo “Una biblioteca di fiori” per scoprire le opere di un’autrice poco conosciuta, Maria Bianca de Larderel Viviani della Robbia (1884-1971), il cui fondo è conservato presso l’Archivio Bonsanti. Sotto lo pseudonimo di Bianca Maria, la nobildonna fiorentina, molto attiva nell’ ambito culturale di inizio Novecento, pubblica per Bemporad tra il 1919 e il 1923 fiabe e racconti ispirati ai fiori: “Fiori primaverili”, “Fiori Estivi” e “Fiori autunnali e d’inverno”, con tavole illustrate da Maria De Matteis, dal gusto liberty. 🔗 Leggi su Lanazione.it
