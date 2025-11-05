La polizia nel ristorante | scarafaggi un topo morto Camerieri e addetti alla cucina scappano | le immagini

Un topo morto negli spogliatoi del personale, scarafaggi in cucina, alcuni lavoratori "in nero" e alimenti non tracciabili. È lo scenario scoperto in un ristorante del centro di Catania durante un'operazione di controllo condotta da una task force interforze, coordinata dalla polizia, avvenuta. 🔗 Leggi su Today.it

