La politica nell’èra dei replicanti In Albania la ministra digitale è incinta di 83 cloni

Sorge in Albania il sole dell'avvenire. Prima viene creata Diella (in Italiano, appunto, "sole"): un'assistente digitale antropomorfa per guidare nella selva dei servizi pubblici tutti i cittadini che riescono a non farsi distrarre dal dettaglio che indossi abiti tipici. Poi, un paio di mesi fa, Diella viene promossa a ministro digitale, qualsiasi cosa significhi, ricevendo l'incarico di decidere degli appalti pubblici. Adesso Diella è incinta, testuali parole, ossia è in dolce attesa di ottantatré replicanti virtuali che affiancheranno i parlamentari nei lavori sui provvedimenti legislativi. È significativo che una nazione si affidi a un ministro che non esiste: una intelligenza artificiale in costume folkloristico, che ha intrapreso una scalata al potere con un umile ruolo da civil servant, arrivando rapidamente a riempire il Parlamento di suoi discendenti, in pieno familismo amorale.

