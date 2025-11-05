La pista di pattinaggio a Cesano Maderno

Un’occasione per vivere in anticipo l’atmosfera del Natale in uno scenario suggestivo e divertente.Sabato 8 novembre, e fino all'11 gennaio, piazza Esedra a Cesano Maderno si trasformerà in un luogo incantato grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio, un'esperienza imperdibile per grandi e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it