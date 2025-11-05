La pirateria oggi

Il mondo sta diventando sempre più turbolento. Gli episodi anche di pirateria a livello globale si susseguono uno dopo l’altro. Dall’inizio del 2025, la situazione della sicurezza marittima globale è peggiorata drasticamente, con frequenti episodi di pirateria. Dal Mar dei Caraibi al Golfo di Guinea, dalla Somalia allo Stretto di Singapore, attacchi a navi mercantili, feriti tra i membri dell’equipaggio e persino rapimenti si sono verificati in acque che abbracciano più Continenti. All’industria marittima va sempre ricordato che la pirateria, questo “vecchio nemico”, non è scomparsa; al contrario, sta riemergendo in molte regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

