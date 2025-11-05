La piazza d' Arti nell' ex Rossani sì al nuovo progetto | più alberi e parcheggio interrato da 480 posti
Partiranno a breve i lavori per la nuova piazza nell'area dell'ex Caserma Rossani di Bari, a pochi passi dalla nuova sede dell'Accademia di Belle Arti attualmente in corso di costruzione.La Giunta ha approvato il documento d'indirizzo alla progettazione redatto dalla Dodi Moss Srl sui lavori di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
