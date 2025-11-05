La pensione non basterà per il 62% degli italiani cresce la sfiducia nell’Inps

La preoccupazione per la propria sicurezza economica in età avanzata è in aumento. Secondo l’ultima indagine dell’ Osservatorio Look to the Future di Athora Italia in collaborazione con Nomisma, quasi due italiani su tre (62%) ritengono che la pensione pubblica non basterà a mantenere l’attuale stile di vita. Solo il 38% ha deciso di attivarsi concretamente, valutando la sottoscrizione di una pensione complementare o avendo già aderito a uno strumento di previdenza integrativa. Il divario tra consapevolezza e azione è netto: molti italiani riconoscono l’ insufficienza del sistema pubblico, ma pochi si muovono per integrare le proprie entrate future. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

