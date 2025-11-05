La ‘pazza idea’ di Carlo Conti chi sarà la co-conduttrice al Festival di Sanremo | l’indiscrezione

A pochi mesi dal via della nuova edizione del Festival di Sanremo, l’attenzione è già tutta puntata su una domanda: chi affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston? L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Dopo anni di formule collaudate e volti noti, il conduttore toscano avrebbe in mente un colpo di scena capace di trasformare la prossima edizione in un evento mediatico di portata internazionale. Secondo Chi Magazine, la sua sarebbe una vera e propria “pazza idea”: portare accanto a sé una star mondiale, amata dal pubblico italiano e conosciuta in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “La ‘pazza idea’ di Carlo Conti”, chi sarà la co-conduttrice al Festival di Sanremo: l’indiscrezione

Argomenti simili trattati di recente

Pazza idea Festival. The Little Dippers · Forever. I Workshop di Pazza Idea sono dei momenti in cui teoria e pratica s'incontrano, in uno spazio in cui stare a proprio agio per poter esprimere se stess?. A questo proposito, sono in arrivo, OGGI, tante novità - facebook.com Vai su Facebook

Meloni al Quirinale? E Giorgetti fa il premier. La pazza idea a destra - X Vai su X

Carlo Conti: «Mi chiamano democristiano? Non mi offendo, sono cattolico e lascio spazio e rispetto tutti» - Ma, confessa Carlo Conti al Corriere della Sera, in tutto questo tempo, la scelta più difficile è ... Segnala vanityfair.it

Carlo Conti dice che non rifarà Sanremo nel 2027 e svela quando annuncerà i Big in gara - Carlo Conti lo ha detto chiaro e tondo: l'edizione del 2026 sarà il suo ultimo Festival di Sanremo come direttore artistico e conduttore. Secondo vanityfair.it

Carlo Conti corregge il tiro su Sanremo 2026: “I cantanti diventeranno 28, forse” - ” a Firenze, ha detto che i cantanti in gara, annunciati da regolamento come 26, potrebbero anche salire a 28. Secondo radioitalia.it