La nuova udienza del processo d'appello ad Alessia Pifferi il procuratore | È imputabile lo dicono due perizie
Oggi, mercoledì 5 novembre, si tiene la nuova udienza del processo d'Appello a carico di Alessia Pifferi, accusata della morte della figlia di 18 mesi avvenuta nel luglio del 2022 nel suo appartamento a Ponte Lambro (Milano). La 40enne è stata condannata in primo grado all'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Nuova udienza nel processo a carica del presidente Bardi e di alcuni assessori della sua prima Giunta. In aula la testimonianza dell'ex direttore generale dell'ospedale "San Carlo" di Potenza, Massimo Barresi dalle cui accuse è nato il procedimento. #TGRBa - facebook.com Vai su Facebook
Pifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pifferi, accusata della morte per stenti della figlia: attesa sentenza processo d’Appello ... Segnala tg24.sky.it
Neonati sepolti nel parmense, oggi nuova udienza del processo - Riprende a Parma, nell'aula della Corte d'Assise, il processo a Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver sepolto e ucciso i suoi due figli appena partoriti, a maggio 2023 e agosto 2024. Secondo rainews.it
Omicidio Serena Mollicone, processo d’appello bis per i Mottola: Pg chiede nuova perizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Serena Mollicone, processo d’appello bis per i Mottola: Pg chiede nuova perizia ... Lo riporta tg24.sky.it