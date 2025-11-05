La nuova guida ufficiale per scoprire Mestre cartacea e digitale
Da oggi anche Mestre ha la sua mappa turistica ufficiale, con informazioni aggiornate e georeferenziate per guidare i visitatori (ma anche i residenti) alla scoperta delle sue attrazioni. Si intitola Mestre City Map ed è frutto della collaborazione tra il Comune di Venezia, Vela spa e la Pro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
- Nuova guida per il Venezia: la panchina della Prima squadra affidata a Luis Oliveira - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Mestre City Map: la nuova guida ufficiale per scoprire la città - La Mestre City Map sarà distribuita in formato cartaceo, in centinaia di copie, alle strutture ricettive della terraferma veneziana e dei comuni limitrofi, oltre che nei principali punti informativi, ... Riporta live.comune.venezia.it
Una nuova guida per scoprire Firenze oltre i percorsi turistici - Il volume di Ginevra Poli, pubblicato da Feltrinelli/Morellini, unisce itinerari, storie e contenuti digitali per visitatori e residenti ... firenzetoday.it scrive
Nonostante l'overtourism, ecco la nuova guida per scoprire le Alpi in macchina - Nonostante l'overtourism viaggiare sulle alpi in macchina ha ancora un grande fascino, dice Denis Falconieri autore di ... Segnala rainews.it