Le anticipazioni della trentaduesima puntata La Notte nel Cuore accendono il prime time di domenica 9 novembre 2025 su Canale 5. In Cappadocia torna Halil, il padre naturale dei gemelli Nuh e Melek: un arrivo che riapre ferite antiche proprio mentre si tenta di sancire la pace tra famiglie. Ecco cosa vedremo negli episodi 1×81 (2ª parte), 1×82 e 1×83. Indice. La Notte nel Cuore, anticipazioni 9 novembre 2025 L’innocenza di Cihan e la pace possibile tra le famiglie. La cena di armistizio e il crollo dei nervi di Esat. Le trame parallele: provocazioni, terapia e tentazioni. Halil bussa alla porta: shock per Melek e Nuh. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La Notte nel Cuore, anticipazioni puntata del 9 novembre 2025: Melek sconvolta dall’arrivo del padre Halil