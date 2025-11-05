La nostra voce la vostra paura Studenti in piazza contro il riarmo
’Books not bombs’, ’Studenti contro l’ignoranza organizzata’ e ancora ’La nostra voce la vostra paura’. Ad aprire il corteo di ieri promosso dal Collettivo Studentesco Apuano c’erano queste parole d’ordine scritte su degli scudi realizzati in cartone e dipinti con della tinta colorata. L’effetto è stato quello di un corteo che si è simbolicamente eretto in difesa delle istituzioni scolastiche del territorio, destinatarie anche dei cori che hanno intonato circa 250 persone tra studentesse e studenti. Le motivazioni della manifestazione si potevano leggere sull’enorme striscione che trasportavano con loro: ’ La scuola non si arruola ’, citava, prendendo il nome dal corso di formazione organizzato dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’università e dalla Tenda per la Palestina allestita in Largo Matteotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
