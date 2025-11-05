La nostra voce la vostra paura Studenti in piazza contro il riarmo

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

’Books not bombs’, ’Studenti contro l’ignoranza organizzata’ e ancora ’La nostra voce la vostra paura’. Ad aprire il corteo di ieri promosso dal Collettivo Studentesco Apuano c’erano queste parole d’ordine scritte su degli scudi realizzati in cartone e dipinti con della tinta colorata. L’effetto è stato quello di un corteo che si è simbolicamente eretto in difesa delle istituzioni scolastiche del territorio, destinatarie anche dei cori che hanno intonato circa 250 persone tra studentesse e studenti. Le motivazioni della manifestazione si potevano leggere sull’enorme striscione che trasportavano con loro: ’ La scuola non si arruola ’, citava, prendendo il nome dal corso di formazione organizzato dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’università e dalla Tenda per la Palestina allestita in Largo Matteotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la nostra voce la vostra paura studenti in piazza contro il riarmo

© Lanazione.it - "La nostra voce, la vostra paura". Studenti in piazza contro il riarmo

Altri contenuti sullo stesso argomento

nostra voce vostra paura"La nostra voce, la vostra paura". Studenti in piazza contro il riarmo - Circa 250 giovani hanno sfilato nel centro di Massa all’evento dell’Osservatorio anti militarizzazione degli istituti ... Da lanazione.it

I lupi hanno paura di noi. E scappano se sentono la nostra voce - Una ricerca internazionale inedita ha studiato il loro comportamento davanti a stimoli acustici differenti. Riporta repubblica.it

Ecco la reazione di paura dei lupi alla voce umana - Lo studio dimostra inoltre che la paura degli umani, prevalentemente attivi di giorno, costringe i lupi a limitare le loro attività alla notte. lastampa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nostra Voce Vostra Paura