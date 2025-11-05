La Niña in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze
Alle spalle una serie di date oltreconfine che l’ha vista protagonista sui palchi di Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid e Barcellona, tutti sold out. All’orizzonte l’ultima tranche italiana del Furèsta Europa Tour, che riparte giovedì 6 novembre dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Momento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ultima chiamata dai tetti di Bologna! Stasera al mitico Teatro Duse Bologna con ‘Dalle Tenebre alla Luce’ per riveder le stelle. #concerto - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, arriva la Nina in concerto al Teatro Cartiere Carrara - Firenze, 4 novembre 2025 – Alle spalle una serie di date oltreconfine che l’ha vista protagonista sui palchi di Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid e Barcellona, tutti sold out. Scrive msn.com