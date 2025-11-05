La Mummia si risveglia di nuovo In arrivo il quarto capitolo della saga
Brendan Fraser e Rachel Weisz si ritroveranno sullo stesso set quindici anni dopo per una nuova avventura tra deserti, tombe sepolte e maledizioni invisibili. La saga de ‘La Mummia’, che ha segnato un’intera generazione a cavallo tra anni ’90 e 2000, è pronta a riemergere dalla sabbia per un quarto capitolo. Secondo indiscrezioni riportate da Variety, il progetto è già partito. In regia ci sarebbe il collettivo Radio Silence, il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conosciuti per Ready or Not e per la rinascita recente del franchise Scream. Cosa sappiamo. Il progetto dl quarto capitolo de ‘La Mummia’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
