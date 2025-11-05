La Mummia | La famosa saga tornerà al cinema con un nuovo film?
Universal Pictures è pronta a rilanciare il franchise La Mummia con un quarto capitolo. Brendan Fraser e Rachel Weisz dovrebbero essere della squadra. Tra i franchise più riusciti del colosso Universal Pictures, La Mummia sembra pronto ad offrire agli appassionati un nuovo capitolo. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per tornare ad interpretare i ruoli dei primi tre film (la Weisz per la verità fu sostituita da Maria Bello nel terzo film). Il nuovo film, ora nelle primissime fase di sviluppo, vedrà Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett impegnati come registi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondisci con queste news
Il volto incredibilmente ben conservato della famosa mummia conosciuta come l'Uomo di Tollund. Rinvenuta in una torbiera della Danimarca, quest'uomo "dorme" da oltre 2400 anni! Sei i processi di mummificazione suscitano la vostra curiosità non perdete le - facebook.com Vai su Facebook