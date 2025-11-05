La Mummia | La famosa saga tornerà al cinema con un nuovo film?

Universal Pictures è pronta a rilanciare il franchise La Mummia con un quarto capitolo. Brendan Fraser e Rachel Weisz dovrebbero essere della squadra. Tra i franchise più riusciti del colosso Universal Pictures, La Mummia sembra pronto ad offrire agli appassionati un nuovo capitolo. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per tornare ad interpretare i ruoli dei primi tre film (la Weisz per la verità fu sostituita da Maria Bello nel terzo film). Il nuovo film, ora nelle primissime fase di sviluppo, vedrà Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett impegnati come registi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

