La Mummia è riesumata | un nuovo sequel con Brendan Fraser e Rachel Weisz è in preparazione

Comingsoon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva dagli USA una Notizia con la N maiuscola. La sceneggiatura del quarto film della saga de La mummia (1999, 2001, 2008) è pronta per riportare sullo schermo la coppia formata da Brendan Fraser e Rachel Weisz. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la mummia 232 riesumata un nuovo sequel con brendan fraser e rachel weisz 232 in preparazione

© Comingsoon.it - La Mummia è riesumata: un nuovo sequel con Brendan Fraser e Rachel Weisz è in preparazione

Altre letture consigliate

La Mummia, Universal vuole il revival del franchise con Brendan Fraser - A quanto pare, la Universal sarebbe fermamente intenzionata a riportare in vita il franchise de La Mummia con Brendan Fraser protagonista, che alla fine degli anni '90 aveva conquistato il box- movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mummia 232 Riesumata Nuovo