La Mummia è riesumata | un nuovo sequel con Brendan Fraser e Rachel Weisz è in preparazione
Arriva dagli USA una Notizia con la N maiuscola. La sceneggiatura del quarto film della saga de La mummia (1999, 2001, 2008) è pronta per riportare sullo schermo la coppia formata da Brendan Fraser e Rachel Weisz. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
