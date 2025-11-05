La Mummia | Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno per il quarto capitolo!

La notizia che i fan di vecchia data aspettavano è finalmente arrivata: Brendan Fraser e Rachel Weisz sono pronti a riunirsi per il quarto capitolo della saga di ‘La Mummia’. Dopo anni di speculazioni, le due star dell’azione-avventura che hanno definito il franchise tornano per un nuovo elettrizzante capitolo. Radio Silence al timone del revival. Ad assumere la direzione di questa attesissima nuova avventura ci saranno i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, noti collettivamente come Radio Silence. Il duo ha già dimostrato di saper maneggiare l’equilibrio tra horror, azione e divertimento con il successo del 2019, Finché Morte Non Ci Separi ( Ready or Not ), e, in particolare, rilanciando la saga di Scream per Paramount a partire dal 2022. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La Mummia: Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno per il quarto capitolo!

