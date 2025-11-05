La Mummia Brendan Fraser e Rachel Weisz si riuniscono per il quarto film
Brendan Fraser e Rachel Weisz si riuniscono per un’altra avventura nel franchise de La Mummia. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che si fanno chiamare Radio Silence, dirigeranno il quarto capitolo della saga. Bettinelli-Olpin e Gillett sono noti soprattutto per “Ready or Not” del 2019 e per il revival del franchise di “Scream” per Paramount nel 2022. Fraser ha diretto il reboot del 1999 de “La Mummia”, che vedeva la partecipazione di Weisz e che è stato un successo al botteghino. Il blockbuster, che segue un cacciatore di tesori che risveglia accidentalmente un sacerdote egizio maledetto dotato di poteri soprannaturali, ha anche consolidato la fama di Fraser come attore di successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
