La Motonave Iseo è pronta a solcare le acque del lago

Iseo, 5 novembre 2025 – Il lago d'Iseo, Monte Isola, Iseo e gli altri paesi del lago hanno ricordato il mitragliamento della Motonave Iseo, avvenuto 81 anni fa il 5 novembre 1944 in cui morirono 43 persone tra bimbi, ragazzi, donne e uomini, quasi tutti del Sebino. Il battello datato 1905 fu mitragliato dagli Alleati nel 1944 Fino a poco tempo fa alcune "toppe" coprivano i fori dei proiettili A sparare contro l'imbarcazione furono gli alleati angloamericani, convinti che a bordo ci fossero dei nazifascisti. Invece fu una strage di innocenti. Nello stesso giorno, dopo 10 anni di assenza dalle acque del lago, in un giorno di sole, la prima delle imbarcazioni della flotta di Navigazione del lago d'Iseo, è tornata a solcare le acque, completamente restaurata grazie a un investimento di un milione e 800mila euro, coperto con un finanziamento di Regione Lombardia e in parte da risorse proprie della società che gestisce il trasporto sul lago d'Iseo.

