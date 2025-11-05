La morte sospetta di Bárbara Jankavski Chi era la ‘Barbie umana’ ossessionata dal bisturi
Roma, 5 novembre 2025 – Sono tutte da chiarire le circostanze della morte di Bárbara Jankavski, influencer brasiliana nota come la ‘ Barbie umana’ per i numerosi interventi di chirurgia plastica ed estetica – almeno 27 – a cui si era sottoposta e che lei stessa aveva raccontato ai suoi 350mila follower su TikTok. L’ultimo, lo scorso giugno, un lifting al viso. Bárbara aveva 31 anni e il nome che aveva scelto per il suo profilo social da milioni di like era ‘ Bambola disumana ’, ancora un riferimento alla scelta (ossessione?) del bisturi, che l’aveva portata più di una volta in tv a raccontare la sua insaziabile ricerca di un corpo perfetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
