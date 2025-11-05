La morte di Rocket Raccoon nel MCU è in realtà una buona notizia che cambia il futuro cosmico della Marvel
Rocket Raccoon è caduto, ancora una volta. L’ultima uscita televisiva del Marvel Cinematic Universe nel 2025, Marvel Zombies, ha riservato al procione bioingegnerizzato preferito dai fan una fine tanto rapida quanto violenta. Eppure, paradossalmente, questa tragedia multiverse rappresenta una conferma incoraggiante per il futuro del personaggio nell’universo principale. Per capire perché la morte di Rocket sia in realtà motivo di ottimismo, occorre guardare oltre la superficie di questa serie animata e concentrarsi su ciò che attende il personaggio nella timeline sacra dell’MCU. Marvel Zombies, rilasciata a settembre come ultima serie TV dell’anno per il franchise, offre una visione apocalittica alternativa del MCU. 🔗 Leggi su Screenworld.it
