La morte dei Democratici è rimandata a data da destinarsi

Mentre in Italia ancora dormivamo, negli Stati Uniti la democrazia, e soprattutto i democratici, cominciavano a dare i primi incoraggianti segnali di risveglio. Non solo con il trionfo di Zohran Mamdani a New York, ma anche con le vittorie nelle elezioni per il governatore in New Jersey e in Virginia, e con l’approvazione della controversa proposta di ridisegno dei collegi (per gli amici gerrymandering) in California, fortemente voluta dal governatore Gavin Newsom come estremo rimedio alle analoghe manovre repubblicane in altri stati per impedire ai democratici di riconquistare il controllo del Congresso l’anno prossimo, alle elezioni di metà mandato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

