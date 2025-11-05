La montagna magica di Micol Roubini al cinema
La montagna magica è ambientato all’interno dell’ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino. Attiva dal 1918 al 1990, è soggetta oggi a un esteso progetto di bonifica a causa delle polveri tossiche ancora presenti; nessun uomo può accedervi a eccezione dei tecnici. Un ragazzino fugge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Raffaella Spadola. Art Music · Mountain Life. Yogatrek sull’Etna, la montagna magica, per sperimentare la natura attraverso i suoi elementi: terra acqua fuoco aria #petripetri #yogatrek #yogatrekenjoy #etna #foliage #laspadolanellaroccia - facebook.com Vai su Facebook
Ecco, questa pare molto più sensata di togliere il lamento a Portnoy... certo stiamo ancora combattendo con la montagna incantata e magica, ma alla @Einaudi sono generosi e ci daranno tempo per assimilare la trasformazione ? - X Vai su X
Se la maxi miniera d’amianto diventa "La montagna magica" - installativa di Micol Roubini, è ospitata a Firenze fino a domenica nell'ambito dello Schermo dell'arte. Da lanazione.it