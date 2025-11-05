La montagna magica di Micol Roubini al cinema

5 nov 2025

La montagna magica è ambientato all’interno dell’ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino. Attiva dal 1918 al 1990, è soggetta oggi a un esteso progetto di bonifica a causa delle polveri tossiche ancora presenti; nessun uomo può accedervi a eccezione dei tecnici. Un ragazzino fugge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

