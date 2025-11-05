La moglie di Polonara | È andato in coma Ma ora sta meglio

Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale, sta affrontando una grave forma di leucemia. A fine settembre si è sottoposto a un trapianto di midollo, poi l’aggravamento e dieci giorni di coma: "Avevo il 90% di possibilità di non farcela, così mi avevano detto". Notizia tenuta riservata fino a ieri quando, finalmente, in famiglia è tornato il sorriso. Adesso Polonara sta meglio e, per quache ora, è addirittura uscito dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dov’è ricoverato, per andare a mangiare (dei gustosi ravioli) con la famiglia, che gli è stata sempre vicina: una situazione incredibile per quello che era lo stato di salute del giocatore soltanto pochissimi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La moglie di Polonara: "È andato in coma. Ma ora sta meglio"

