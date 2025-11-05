La moglie di Polonara | Achille è stato in coma le possibilità di vita erano basse

(Adnkronos) – "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse". Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, ha raccontato così – alla trasmissione 'Le Iene' – le ultime difficili settimane del giocatore della Dinamo Sassari, che da mesi combatte contro la leucemia mieloide. Dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

? Polonara sta meglio e presto lascerà l'ospedale, l'annuncio della moglie: "È fuori pericolo" - facebook.com Vai su Facebook

"achille polonara" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

La moglie di Polonara: "Achille è stato in coma, le possibilità di vita erano basse" - Erika Bufano ha raccontato le ultime difficili settimane del giocatore, che combatte contro la leucemia mieloide: 'Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità ... Da msn.com

Achille Polonara, il coma e i 10 giorni di buio: “Era come fossi in un’altra città, ma sentivo Erika. Poi quella canzone di Olly e le lacrime” - L’uscita dell’ex Virtus dal Sant’Orsola insieme all’amico Nicolò delle Iene e all’inseparabile moglie: “Quando gli hanno tolto il catetere venoso si è sentito male. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Achille Polonara, il racconto choc a Le Iene dopo il coma: “Le possibilità di vita erano molto basse” - A Le Iene, la moglie Erika ha raccontato il dramma dopo il trapianto di midollo, con il coma, la paura e la speranza ... Secondo sport.virgilio.it