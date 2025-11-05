La mega apertura a Parigi del negozio di Shein si porta dietro un mare di polemiche
C’è chi lo descrive come il nuovo tycoon in ascesa del mondo imprenditoriale francese, un piccolo Bolloré in erba, ambizioso, creativo, con interessi tentacolari e con il gusto per la provocazione.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
#LOCANDINA_UFFICIALE VENERDI’ 31 OTTOBRE 2025 MAKUMBA HALLOWEEN PARTY SPECIAL GUEST MIRKO BONI DJ W I N T E R S E A S O N 2 0 2 5 / 2 0 2 6 MEGA EVENT @ THE NEW CIRCLE DISCO (Bari) Dopo una ME - facebook.com Vai su Facebook
Francia, proteste a Parigi per l'apertura del primo negozio Shein - si sono presentate mercoledì per l'apertura del primo negozio permanente del gigante del fast fashion Shein a Parigi, ... Scrive msn.com
Shein apre tra le polemiche il primo negozio fisico a Parigi - A Parigi Shein apre il primo store brick and mortar in Francia, ma montano le polemiche degli altri player della moda, pubblico e politica ... Come scrive gdoweek.it
Shein infiamma la Francia: il gigante della fast fashion apre il suo primo negozio a Parigi (fra le proteste) - La Francia si ribella contro Shein: proteste, boicottaggi di marchi e partnership annullate dopo l’apertura del primo negozio a Parigi. Lo riporta greenme.it