La manager accoltellata in piazza Gae Aulenti sta meglio | è iniziato il risveglio dal coma

Milano, 5 novembre 2025 – “L’ho fatto”. Sono le 19.20 di lunedì, i carabinieri della Compagnia Duomo bussano alla porta della stanza 106 dell’hotel Mondial di via Vitruvio. La sorella. Un’ora prima, una donna di 59 anni ha chiamato il 112 per dire di aver riconosciuto in uno dei frame diffusi dagli inquirenti l’accoltellatore della manager Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti: è il fratello gemello Vincenzo Lanni. La signora M.G. aggiunge che 10 anni prima l’uomo ha fatto lo stesso nel Bergamasco, aggredendo due anziani, e che il 30 ottobre è stato allontanato dalla comunità 4Exodus del Varesotto “per un alterco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La manager accoltellata in piazza Gae Aulenti sta meglio: è iniziato il risveglio dal coma

