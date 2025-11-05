La mamma del 15enne disabile seviziato dai coetanei a Torino ad Halloween | È stato rovinato a vita

"Abbiamo bisogno di giustizia, non di vendetta", dice la madre del ragazzino di Moncalieri, sequestrato e torturato la notte di Halloween da tre coetanei. "Mio figlio è stato rovinato a vita, ma non deve sentirsi diverso. Si è fidato di chi credeva amico. Ringrazio Dio che è vivo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

