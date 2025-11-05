La Macelleria Nobili chiude | Manca il personale
"Sarà veramente strano passare sulla Statale e vedere le saracinesche abbassate". È uno dei tanti commenti dispiaciuti alla comunicazione che ha confermato una notizia nell’aria. A darla, la Macelleria Nobili di Poggiridenti al Piano, nonché Attività storica riconosciuta dalla Regione. "Abbiamo chiuso definitivamente il nostro negozio" si legge sulla pagina Facebook. Nessun mistero sulla decisione sofferta: "La difficoltosa ricerca di personale è il motivo principale che ci ha portati fino a qui. Esistono scelte che si possono fare in totale libertà e altre che vanno fatte perché in qualche modo costretti dalle circostanze, come questa di dover mettere un punto ai quasi 65 anni di storia della nostra amata bottega di famiglia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
