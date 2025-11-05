La lunga marcia verso la gloria | lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La neve della Val di Fiemme attende di scrivere nuove pagine epiche. Sulle piste del Tesero Cross-Country Skiing Stadium, dal 7 al 22 febbraio 2026, gli sci stretti torneranno a danzare tra i boschi delle Dolomiti, proprio dove questa disciplina ha costruito la propria leggenda italiana. Lo sci di fondo è arte della resistenza, una sfida contro il tempo e contro sé stessi dove ogni spinta dei bastoncini, ogni scivolata sulla neve, diventa un atto di volontà pura. In un mondo sempre più veloce, questa disciplina olimpica mantiene intatta la sua essenza primordiale: l’uomo, gli sci e la montagna. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La lunga marcia verso la gloria: lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

